Giugno 9, 2022

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Arriva un riconoscimento molto atteso e altrettanto meritato. Anche per Sport e Salute, partner della Fit negli Internazionali d’Italia, è un orgoglio avere la conferma della bontà dell’organizzazione e della qualità del torneo. E la bellezza di un luogo magico come il Foro Italico”. Lo ha detto Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute dopo la notizia dell’upgrade da parte dell’Atp per gli Internazionali Bnl di tennis al Foro Italico.