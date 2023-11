Tennis: Davis, Italia-Australia 1-0, Arnaldi supera Popyrin in tre set

Novembre 26, 2023

Malaga, 26 nov. (Adnkronos) – Matteo Arnaldi regala all’Italia il primo punto nella finale di Coppa Davis contro l’Australia. L’azzurro, numero 44 Atp si è imposto in tre set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4 in 2 ore e 27 minuti su Alexei Popyrin, numero 40 del mondo. Italia-Australia 1-0 quindi e ora scenderanno in campo Jannik Sinner con Alex de Minaur.