Tennis: Furlan, ‘oggi Sinner festeggia il primo di una lunga serie di Slam’**

Roma, 28 gen. – (Adnkronos) – “Oggi Jannik festeggia il primo di una lunga serie di Slam. Nei prossimi dieci anni si toglierà altre grandi soddisfazioni”. Così Renzo Furlan, ex numero 19 del mondo e attuale coach di Jasmine Paolini, all’Adnkronos dopo la vittoria dell’Australian Open da parte di Jannik Sinner, capace di rimontare due set in finale al russo Daniil Medvedev. “La sua vittoria non mi ha stupito, lo consideravo favorito e ha confermato il pronostico, mi ha invece sorpreso che abbia rimontato due set a un giocatore forte come il russo -sottolinea l’ex azzurro di Coppa Davis-. Ha dimostrato una forza mentale incredibile, trova sempre la strada per vincere perché non smette di cercarla. Tanti complimenti a lui e al suo team, in particolare ai due coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, si meritano una soddisfazione del genere”.