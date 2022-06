Tennis: Garbin, ‘brava Trevisan, ha grande forza, determinazione e generosità’

Giugno 3, 2022

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Le difficoltà ci forgiano e ci fanno diventare più forti, ora bisogna parlare della sua forza e determinazione in campo, ma anche della sua generosità. In Nazionale anche chi non giocava, tra cui lei nell’ultima sfida, da fuori dal campo faceva il tifo come se fosse a giocare, come anche la Bronzetti e la Cocciaretto, le vedevo sostenere la squadra come una forza unica e vederle insieme così è una cosa importantissima per la squadra e garantisce un risultato importante. Avere un obbiettivo comune e condiviso ti dà tanta fiducia e loro lo stanno facendo benissimo”. Sono le parole della capitana azzurra di Fed Cup Tathiana Garbin parlando all’Adnkronos di Martina Trevisan e delle altre azzurre.