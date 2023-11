Tennis: Garbin, ‘c’è grande spirito di squadra, l’Italia può fare bene alla King Cup Finals’

Novembre 6, 2023

Siviglia, 6 nov. – (Adnkronos) – Dopo l’esperienza dell’anno scorso, chiusa con due sconfitte per 3-0, l’Italia torna alle Billie Jean King Cup Finals con ambizioni diverse. Tathiana Garbin mostra tutto il suo orgoglio e la sua fiducia nell’intervista a SuperTennis a margine della conferenza stampa della vigilia a Siviglia. “L’esperienza dell’anno scorso è stata importante. Ci ha permesso di vivere oggi le Finals con una consapevolezza differente. Le mie ragazze hanno fatto estremamente bene quest’anno, tutte hanno raggiunto il loro best ranking. Sono pienamente soddisfatta e pronta per queste Finals. Ci tenevano tantissimo ad essere qui, sono molto positiva”, ha detto la capitana azzurra.

L’obiettivo, ha aggiunto Garbin, “è confrontarsi, come han fatto sempre. Purtroppo non si può chiedere di vincere o perdere, ma di dare tutto quello che hanno. Ho avuto modo di vederle giocare sempre in questa competizione, quando indossano questa maglia danno qualcosa in più, riescono a sfruttare energie che nei tornei del circuito magari non sanno di avere. Lo spirito della squadra farà molto. Ogni volta che le chi gioca guarda fuori, vede un gruppo di persone che vuole loro bene e le supporta”.

L’Italia esordirà l’8 novembre alle ore 10 contro la Francia, che ha trionfato 3 volte nella competizione. Il giorno seguente, giovedì 9 sempre alla stessa ora, le azzurre sfideranno le due volte campionesse della Germania. Il Gruppo D si chiuderà quindi venerdì 10 (inizio alle ore 10) con il confronto tra Francia e Germania. “Conosciamo benissimo il valore delle nostre avversarie -ha sottolineato la capitana azzurra-. La Francia con Caroline Garcia ha una risorsa importante, una giocatrice con un’esperienza enorme in questi contesti. Hanno anche un doppio molto forte, noi andiamo per vincere i due singolari. Jasmine ha vinto contro Garcia l’ultima volta che si sono incontrate. Sappiamo che incontriamo una squadra forte e con grande esperienza. La Germania è una squadra insidiosa, con giocatrici solide che variano molto il gioco e potrebbero crearci qualche problema. Sono comunque molto positiva”.