Tennis: Garbin, ‘cicli sono normali, orgogliosa di averci sempre creduto’

Giugno 3, 2022

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “E’ normale avere dei cicli, dei momenti di attesa, la cosa importante è non mollare. Un po’ di anni fa era difficile credere in queste ragazze, la federazione le ha sostenute sempre e ci abbiamo creduto tanto, io per prima ci credevo tanto e le abbiamo aiutate in questo percorso molto difficile ma loro sono state molto brave a non demoralizzarsi, perché i confronti erano inevitabili, ma loro pensavano al loro percorso e al fatto di costruirne uno nuovo”. Sono le parole della capitana azzurra del tennis femminile Tathiana Garbin all’Adnkronos, sulle azzurre che stanno aprendo un nuovo ciclo a partire da Martina Trevisan. “Sono tutte ragazze giovani e bisogna avere solo il tempo di maturare, di conoscersi e capire la loro identità di gioco, e questo è stato determinante in tutte, hanno capito chi erano in campo e cosa potevano fare, questo richiedeva tempo, noi siamo stati con loro, sono orgogliosa di averci creduto sempre, anche quando i risultati non c’erano, e sono sicura che questo risultato di Martina sarà una grande spinta per tutte, che possono capire che tutte possono ottenere gli stessi risultati, può essere un traino per tutte per fare qualcosa di grande”, ha aggiunto la Garbin.