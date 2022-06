Tennis: Gaudenzi, ‘crescita Internazionali e altri Atp Masters 1000 pietra miliare per circuito’

Giugno 9, 2022

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “La crescita degli Internazionali Bnl d’Italia, insieme a quella di altri tornei Atp Masters 1000, rappresenta una pietra miliare per il circuito Atp. La nostra visione strategica a lungo termine punta ad elevare il livello della nostra offerta premium e dell’esperienza degli appassionati di tennis durante tutta la stagione agonistica. Siamo entusiasti di poter offrire ancora più azione in questi eventi dal prossimo anno e molte più opportunità per i nostri giocatori”. Lo ha dichiarato Andrea Gaudenzi, Presidente dell’Associazione Tennisti Professionisti dopo l’annuncio dell’upgrade agli Internazionali Bnl di tennis.