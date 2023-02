Tennis: in Coppa Davis Zverev batte Wawrinka, Germania-Svizzera 1-1

Febbraio 3, 2023

Treviri, 3 feb. -(Adnkronos/Dpa) – E’ parità 1 a 1 fra Germania e Svizzera nel girone di qualificazione della Coppa Davis dopo che il campione olimpico Alexander Zverev ha battuto Stan Wawrinka, 6-4, 6-1, in 1 ora e 36 minuti dopo che Marc-Andrea Hüsler aveva portato gli ospiti elvetici in vantaggio battendo Oscar Otte per 2-6, 6-2, 6-4. Zverev ha conquistato un break nel decimo gioco per aggiudicarsi il set di apertura e poi ha vinto gli ultimi cinque giochi conquistando la vittoria al quinto match point.

“Sono molto orgoglioso di essere in campo qui. Questo è lo scopo della Coppa Davis. Spero che in futuro potremo anche giocare le semifinali e la finale davanti al pubblico di casa”, ha detto Zverev. Tra i 4.000 spettatori presenti a Treviri c’era il tre volte campione di Wimbledon Boris Becker, che è stato rilasciato di recente dalle carceri britanniche dopo la condanna per infedele dichiarazione dei suoi beni a seguito di una procedura fallimentare. Negli altri confronti di Davis, gli Stati Uniti sono in vantaggio per 2-0 contro l’Uzbekistan, così come la Svezia contro la Bosnia-Erzegovina. Ungheria e Francia pareggiano sull’1-1.

I canadesi detentori del titolo sono tra le quattro squadre passate direttamente alla fase a gironi, insieme all’Australia seconda e alle wildcard Italia e Spagna.