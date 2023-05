Tennis: Internazionali Bnl al via, Sky dedica al torneo due canali

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Da oggi e fino al 21 maggio appuntamento in diretta su Sky e in streaming su Now con gli Internazionali Bnl d’Italia. L’80esima edizione del torneo maschile del circuito Atp Masters 1000 di tennis sarà live su due canali dedicati, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano che verrà proposto con oltre 160 ore di diretta tra partite e studi. Risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyTennis.

Ogni giornata sarà arricchita dagli approfondimenti live dallo Studio Speciale di Sky al Foro Italico, con commenti e analisi, per guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra, e al termine della giornata con i colpi migliori, le interviste, gli aggiornamenti minuto per minuto per fare vivere non solo l’aspetto tecnico, ma anche la magica atmosfera del torneo, in una lunga no-stop: appuntamento con Eleonora Cottarelli, gli inviati Stefano Meloccaro ed Angelo Mangiante, e tanti ospiti a rotazione.

Le partite non avranno segreti grazie a una super-squadra tecnica con tante stelle del calibro di Ivan Ljubicic, il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, oltre alla “prima firma” dei commentatori di Sky Sport, Paolo Bertolucci. I commenti dei match saranno arricchiti anche da Laura Golarsa, Stefano Pescosolido e Raffaella Reggi. Elena Pero e Luca Boschetto, invece, guideranno la squadra Sky dei telecronisti. Inoltre, ogni giorno alle 13, live dal Foro Italico, l’edizione di Sky Sport 24 “Il tennis è servito”. Da non perdere anche l’appuntamento giornaliero con il rinnovato magazine “The Insider Internazionali d’Italia” che, in mezz’ora, al termine di ciascuna giornata, raccoglierà gli highlights degli incontri più importanti arricchendoli con interviste esclusive e con il racconto di ciò che succede dietro le quinte del torneo.

A Roma verrà realizzata anche una nuova puntata di “Tennis Deejay” con Melissa Satta, in onda da lunedì 15 maggio. Saranno presenti, come sempre nella Casa dello Sport, frequenti “contaminazioni” del tennis con gli altri grandi eventi di Sky, come i grandi appuntamenti con le coppe europee di calcio e di motori, che si interfacceranno con il Super Studio live dal Foro Italico per creare un unico grande racconto di sport, che proprio a Roma avrà il suo cuore nelle due settimane degli Internazionali.

A Roma sarà presente praticamente tutto il gotha del tennis mondiale, una vera e propria parata di stelle, con tanti italiani al via. Tutti a caccia del titolo conquistato nella passata edizione dal serbo e numero 1 al mondo Novak Djokovic, in un torneo, quello del singolare, che si annuncia di altissimo livello. Oltre a Djokovic il tabellone principale annovera stelle del calibro dello spagnolo Carlos Alcaraz, recente vincitore del 1000 di Madrid, i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud, il greco Stefanos Tsitsipas, il danese Holger Rune, l’americano Taylor Fritz e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Nutrita la pattuglia italiana al Foro Italico, che potrà contare, tra gli altri, su Jannik Sinner, testa di serie numero 8, Lorenzo Musetti, numero 18, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Luca Nardi e Giulio Zeppieri. E non è tutto, perché su Sky verranno trasmesse in diretta anche le semifinali e la finale del doppio maschile.