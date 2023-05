Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Dopo Alcaraz e Sinner anche Novak Djokovic deve lasciare anzitempo gli Internazionali Bnl d’Italia. Il serbo, numero uno del mondo e campione uscente, è stato battuto, nei quarti di finale, dal danese Holger Rune, numero 7 del tabellone, che conquista per la prima volta un posto in semifinale a Roma, in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2 in due ore e 19 minuti.