Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – Bagno di folla per il numero 8 del mondo e miglior giocatore italiano Jannik Sinner all’allenamento odierno al Foro Italico, in vista degli Internazionali Bnl d’Italia che iniziano mercoledì prossimo. Due ore di lavoro intenso sul Centrale con Francesco Passaro per il 21enne altoatesino, che dopo il forfait nei quarti di finale a Barcellona contro Lorenzo Musetti si è preso qualche giorno di pausa rinunciando al torneo Atp Masters 1000 di Madrid.