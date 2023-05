Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – Casper Ruud si qualifica agevolmente ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il norvegese, numero 4 del mondo e del seeding, supera il serbo Laslo Djere, numero 62 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e dieci minuti.