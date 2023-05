Maggio 14, 2023

Roma, 14 mag. – (Adnkronos) – Novak Djokovic centra la qualificazione agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 33 del ranking Atp e 26 del seeding, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-1 in due ore e 18 minuti.