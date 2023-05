Tennis: Internazionali Bnl offrono tour dello stadio Olimpico

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – La storica 80esima edizione degli Internazionali Bnl d’Italia ha prodotto una radicale trasformazione del parco del Foro Italico, spalancando per i tifosi le porte dello stadio Olimpico. Grazie alla costante sinergia tra Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute, infatti, i possessori di un biglietto valido per la sessione diurna di oggi, mercoledì 10 maggio, e per quelle diurne da sabato 13 maggio fino al termine del torneo, avranno l’imperdibile occasione di accedere gratuitamente al tour al coperto dello storico impianto capitolino.

Quello dello Stadio Olimpico è un viaggio glorioso che parte da lontano, dalla sua inaugurazione nel 1953. Un viaggio costellato di tappe indimenticabili – come le Olimpiadi del 1960, gli Europei del ’74, i Mondiali di Atletica dell’87 e quelli di Calcio del 1990 – che arriva fino ai più recenti successi dell’A.S. Roma e della S.S. Lazio e ai grandi eventi come i memorabili concerti di Vasco Rossi e Roger Waters. Il tour consentirà di visitare luoghi finora inaccessibili dove i ‘protagonisti’ hanno scritto la storia dell’impianto: sarà possibile percorrere la mixed zone, la zona spogliatoi, la sala dei trofei, le tribune e visitare il campo da gioco, nonché lo Store dello Stadio.