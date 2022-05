Maggio 13, 2022

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – La sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è stata sospesa per circa 10 minuti, sul match point per il tennista greco, per un malore di uno spettatore sulla parte alta del centrale del tennis al Foro Italico di Roma. Sono intervenuti gli infermieri e i vigili del fuoco per soccorrere la persona e portarla via dall’impianto in barella.