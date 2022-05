Tennis: Internazionali Bnl, Passaro e Arnaldi wild-card per il tabellone principale

Maggio 5, 2022

Roma, 5 mag. – (Adnkronos) – Si sono concluse sui campi del Foro Italico di Roma, le Pre-qualificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia 2022, “antipasto” del combined in programma da sabato 7 a domenica 15 maggio. Ad assicurarsi un posto nel tabellone principale sono stati Francesco Passaro, che ha regolato 6-4, 6-4 Giovanni Fonio, e Matteo Arnaldi, che a sua volta ha battuto 6-3 6-3 Francesco Forti. Gli sconfitti si consoleranno con una wild-card per il tabellone delle qualificazioni per il quale ieri sono entrati Luca Nardi e Gianmarco Ferrari.