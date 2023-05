Tennis: Internazionali Bnl, possibile semifinale Sinner-Djokovic

Maggio 8, 2023

Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – Con il sorteggio a Piazza di Spagna è iniziato il conto alla rovescia per il via degli Internazionali d’Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su Now dal 10 al 21 maggio. Nove gli italiani già certi di un posto in main draw, capitanati da Jannik Sinner: l’altoatesino, numero 8 al mondo, è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone. Per lui possibile quarto di finale con Casper Ruud e un’eventuale semifinale con Novak Djokovic, al rientro dopo il forfait di Madrid. Sinner entrerà in gara al secondo turno così come Lorenzo Musetti, inserito nel quarto di Stefanos Tsitsipas che al terzo turno potrebbe affrontare Sonego. Per il carrarino possibile esordio contro Arnaldi che al 1° turno sfiderà Diego Schwartzman. La sfida più attesa, però, sarà quella tra Fabio Fognini e Andy Murray, remake del match che nel 2017 infiammò il centrale del Foro Italico con la vittoria del ligure in due set sull’allora numero uno al mondo. Questi i primi turni dei tennisti azzurri: Sinner Bye al 1° turno (al 2° turno Munar o un qualificato); Musetti Bye al 1° tunro (al 2° turno Arnaldi o Schwartzman); Sonego vs Chardy (Fra); Cecchinato vs McDonald (Usa); Arnaldi vs Schwartzman (Arg); Passaro vs Ramos Vinolas (Esp); Zeppieri vs qualificato; Fognini vs Murray (Gbr); Nardi vs Goffin (Bel).