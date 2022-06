Tennis: Ivanisevic, ‘contro Nadal a Djokovic è mancata energia, si rifarà a Wimbledon’

Giugno 7, 2022

Roma, 7 giu. – (Adnkronos) – “Non posso dire di essere deluso, ma sono abbastanza triste. Nessuno dei due ha giocato una partita impeccabile Rafael Nadal non ha disputato un match straordinario, ma il suo linguaggio del corpo era molto migliore rispetto a quello di Novak Djokovic. Questa è stata senza dubbio una delle chiavi della sfida, devo essere onesto. Avevo avvertito Nole che l’inizio del match sarebbe stato decisivo, ma si è verificata ancora una volta una brutta partenza. Dopo aver rimesso in piedi il secondo set, Novak è crollato inspiegabilmente nel terzo. Era come se gli mancassero le energie e non credesse realmente di poter vincere”. L’allenatore di Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, torna con queste parole sulla sconfitta del suo pupillo contro Rafael Nadal nei quarti di finale del Roland Garros,

“Non puoi permettertelo contro Rafa al Roland Garros, che è il suo torneo. Nessuno sa cosa sarebbe accaduto se Djokovic avesse vinto il quarto set, ma non si può ragionare con i ‘se’ e con i ‘ma’. La verità è che Nole ha avuto troppi alti e bassi, mentre Nadal è stato più continuo e ha meritato di vincere”, aggiunge a ‘Tennis Majors’ il cinquantenne croato che si dice sicuro di un pronto riscatto di Djokovic sull’erba di Wimbledon. “È il grande favorito a Wimbledon, come lo era Rafa a Parigi. Novak ha bisogno di riposare bene e prepararsi per Wimbledon fisicamente e mentalmente. Sono sicuro che ce la farà e penso che vincerà a Londra. Ho buone sensazioni al riguardo”.