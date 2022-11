Tennis: King Cup, Australia ko 2-0 in finale e la Svizzera trionfa per la prima volta

Novembre 13, 2022

Glasgow, 13 nov. – (Adnkronos) – La Svizzera di capitan Heinz Gunthardt si aggiudica la Billie Jean King Cup superando, nella finale di Glasgow, l’Australia per 2-0. E’ questo il responso definitivo dell’edizione 2022 dei quella che fino al 1994 era la Federation Cup e dal 1995 al 2019 la Fed Cup, ovvero le versione femminile della Coppa Davis. A decidere la finale è stata prima la vittoria di Jil Teichmann (n° 35) su Storm Sanders (n° 237) per 6-3 4-6 6-3 e poi quella di Belinda Bencic (n° 12) su Alja Tomljanovic (n° 33) per 6-2 6-1.

“La finale persa lo scorso anno – ha raccontato la campionessa olimpica Belinda Bencic – ci aveva spezzato il cuore. Jill venne da me nello spogliatoio per consolarmi e mi disse che l’anno prossimo l’avremmo vinta noi. E così è stata, sono molto orgoglioso di questo successo per me, per la squadra e per tutta la Svizzera”. Nella formazione allestita da Heinz Guthardt (campione in doppio negli anni 80 a Wimbledon e al Roland Garros) si sono ritagliate uno spazio fondamentale anche Vikrorija Golubic e Simona Waltert.

La Svizzera, che in passato aveva perso le due finali giocate nel 1998 e nel 2021, è la 12esima nazione campione. La nazione leader per numero di vittorie rimangono sempre gli inarrivabili Stati Uniti con 18 successi (l’ultimo nel 2017), poi al secondo posto la Repubblica Ceca con 11, al terzo l’Australia con 7, Spagna e Russia con 5, Italia con 4, Francia con 3, Germania con 2, Sudafrica, Belgio, Slovacchia e appunto Svizzera con 1. Nelle Finals di Glasgow la Svizzera ha superato l’Italia per 3-0, il Canada per 2-1, poi in semifinale la Repubblica Ceca per 2-1 e in finale l’Australia per 2-0. Intanto è stato sorteggiato il tabellone di qualificazione per l’edizione del 2023. L’Italia giocherà il 14 e 15 aprile prossimo in casa della Slovacchia.