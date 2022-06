Tennis: King Cup Finals, si giocheranno a Glasgow dall’8 al 13 novembre

Giugno 7, 2022

Londra, 7 giu. – (Adnkronos) – L’International Tennis Federation (Itf) ha annunciato oggi che la Lawn Tennis Association (Lta) della Gran Bretagna è stata selezionata per ospitare le Billie Jean King Cup Finals, che si giocheranno sul veloce indoor all’”Emirates Arena” di Glasgow, in Scozia, dall’8 al 13 novembre. Questa è la quarta volta che la Gran Bretagna ospiterà le finali del più importante competizione a squadre femminile. Lanciata nel 1963 come Federation Cup, fu disputata pe la prima volta al Queen’s Cub di Londra, con la stessa Billie Jean King in campo a difendere i colori degli Stati Uniti, vincitori del titolo: la competizione si è poi tenuta a Eastbourne nel 1977 e a Nottingham nel 1991.

La Gran Bretagna, come nazione ospitante, si aggiungerà ad Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Italia, Kazakistan, Polonia, Spagna, Slovacchia, Svizzera e Stati Uniti, qualificate alle Finals, per giocarsi l’opportunità di diventare Campione del mondo 2022. Alle Finals le 12 nazioni saranno suddivise in quattro gironi all’italiana da tre squadre ciascuno, con le quattro le vincitrici dei gironi qualificate alle semifinali.

In linea con la strategia Advantage All di Itf per incoraggiare più donne e ragazze a giocare a tennis, la Lta si concentra in particolare sul mettere il tennis in prima linea nello sport femminile in Gran Bretagna. L’evento Billie Jean King Cup Finals sarà utilizzato per aumentare la consapevolezza del tennis come il più affermato sport di genere misto e incoraggiare più donne e ragazze nel Regno Unito a scendere in campo per la prima volta.

“Siamo lieti di portare le Billie Jean King Cup by BNP Paribas Finals 2022 a Glasgow – ha dichiarato il presidente dell’ITF David Haggerty -. La LTA ha presentato un’offerta molto interessante nel processo di selezione per ospitare. Hanno già organizzato con successo le sfide di Coppa Davis a Glasgow e non vediamo l’ora di vedere la Coppa del Mondo di tennis femminile svolgersi di fronte ad appassionati di tennis da tutto il mondo in un’atmosfera elettrica, al culmine della stagione tennistica femminile”.

“Questa è una fantastica opportunità per costruire il profilo del tennis femminile e concentrare l’attenzione sullo sport femminile – ha detto Anne Keothavong, capitano del team della Gran Bretagna di BJK Cup -. Tutta la squadra è davvero entusiasta di giocare davanti al pubblico di casa e di sentire un forte supporto per tutta la settimana”.

“Avevamo detto di avere l’ambizione di portare più eventi di prestigio in Gran Bretagna e di mantenere alto il profilo del tennis durante tutto l’anno, e sono felice che Glasgow quest’anno ospiterà sia le finali della Billie Jean King Cup che la fase a gironi delle finali della Coppa Davis – ha sottolineato Scott Lloyd, CEO della LTA -. Le prime Finals in assoluto si sono svolte in Gran Bretagna nel 1963 ed è fantastico che quelle di quest’anno saranno di nuovo qui per la prima volta dal 1991. Questo ci offre una grande opportunità per aprire lo sport del tennis a più persone e creare ricordi speciali che speriamo ispirino la prossima generazione di giocatori”.