Tennis: King Cup, l’Italia batte 2-0 la Germania e vola in semifinale

Novembre 9, 2023

Siviglia, 9 nov. – (Adnkronos) – L’Italia vola in semifinale alle Billie Jean King Cup Finals che si stanno disputando sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Le azzurre centrano l’obiettivo grazie al successo per 2-0 sulla Germania. Dopo il successo di Martina Trevisan su Eva Lys, a completare l’opera ci pensa Jasmine Paolini, numero 30 del mondo, che sconfigge Anna Lena Friedsam, numero 115 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 16 minuti.