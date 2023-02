Tennis: Laureus Awards, Nadal tra i candidati ma lui ‘tifa’ per Messi

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. – (Adnkronos) – Rafael Nadal figura tra i candidati per il premio di sportivo dell’anno nell’ambito del prestigioso Laureus World Sports Award. In questa categoria, Nadal rientra tra i candidati insieme a Lionel Messi e Kylian Mbappé, campioni del Paris Saint-Germain che si sono affrontati nella finale dei Mondiali vinta dall’Argentina sulla Francia lo scorso dicembre, al campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, al primatista del mondo di salto in alto Armand Duplantis e alla superstar del basket Nba Stephen Curry. “E’ un onore essere ancora candidato per questo premio ma, andiamo, quest’anno merita di vincerlo Messi” ha scritto Nadal, che nel 2022 ha vinto l’Australian Open e il Roland Garros diventando il campione Slam più titolato di sempre.

Il messaggio del maiorchino, premiato al Laureus come sportivo dell’anno nel 2011 e nel 2021, come rivelazione nel 2006 e per il suo rientro dopo l’infortunio nel 2014, non è passato inosservato. “Quando grandi atleti lasciano messaggi simili, mi lasciano senza parole – ha risposto Messi -. Grazie, anche tu meriti tutto per il modo in cui competi ogni volta che scendi in campo”. Nadal, grande tifoso del Real Madrid, fiero rivale del Barcellona di cui Messi è stato una bandiera per oltre quindici anni, si è emozionato durante la finale dei Mondiali che ha incoronato l’argentino.

“Senza fare il tifo per l’Argentina, quando Messi ha segnato il terzo gol in finale, ho sentito le lacrime agli occhi per l’emozione di vedere un campione così grande raggiungere l’obiettivo che gli mancava dopo aver sofferto tanto” ha raccontato al quotidiano spagnolo As l’anno scorso.

Nadal non è il solo tennista candidato quest’anno ai Laureus World Sports Awards, prestigiosa cerimonia organizzata ogni anno dalla fondazione Laureus Sport for Good foundation, in cui vengon premiati gli sportivi per i successi dell’anno precedente in otto differenti categorie. Tra le nomination per il premio di sportiva dell’anno c’è Iga Swiatek, la numero 1 del mondo WTA che nel 2022 ha vinto due Slam, Roland Garros e US Open, e altri sei titoli. La polacca ha firmato la più lunga striscia di vittorie consecutive degli anni 2000 nel circuito WTA, 37, e vinto complessivamente 67 partite, il dato più alto in una singola stagione dal 2013 di Serena Williams.

Due i tennisti candidati al premio di Rivelazione dell’anno: Carlos Alcaraz, il più giovane a chiudere una stagione da numero 1 del mondo ATP dal 1973, quando è stato introdotto il ranking computerizzato; e la campionessa di Wimbledon Elena Rybakina. Nella categoria riservata agli sportivi con disabilità, è candidata la campionessa di wheelchair tennis Diede de Groot, che ha completato il suo secondo Grande Slam consecutivo in singolare. I vincitori verranno svelati in primavera al termine della votazione dei 71 membri della Laureus World Sports Academy, giuria che comprende grandi leggende dello sport.