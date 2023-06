Tennis: L’ex numero uno al mondo Wozniacki torna a giocare dopo 3 anni

Giugno 29, 2023

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – L’ex numero uno al mondo Caroline Wozniacki tornerà a giocare a tennis dopo tre anni di pausa ed ha annunciato l’intenzione di competere agli Us Open di quest’anno. “In questi ultimi tre anni lontano dai campi ho avuto modo di recuperare il tempo perduto con la mia famiglia, sono diventata madre e ora ho due bellissimi bambini di cui sono così grata. Ma ho ancora degli obiettivi che voglio raggiungere”, ha scritto su Twitter. “Voglio mostrare ai miei figli che puoi perseguire i tuoi sogni indipendentemente dalla tua età o ruolo. Abbiamo deciso come famiglia che è ora. Sto tornando a giocare e non vedo l’ora!”.

In un articolo per la rivista Vogue, Wozniacki ha dichiarato che inizierà dal Canadian Open ad agosto prima di recarsi a New York per gli Us Open dal 28 agosto al 10 settembre. “Anche le Olimpiadi di Parigi sono sicuramente un obiettivo”, ha detto a proposito dei Giochi del prossimo anno. Wozniacki ha salutato dopo gli Australian Open del 2020, il torneo che le ha regalato il tanto atteso primo titolo del Grande Slam nel 2018. Allora, ha parlato del suo desiderio di mettere su famiglia con il marito David Lee e di sensibilizzare sull’artrite reumatoide, la condizione che le è stata diagnosticata nel 2018.

“Le mie articolazioni si erano gonfiate così dolorosamente perché il mio sistema immunitario era in overdrive e stava attaccando il mio corpo. Tutto quello che volevo fare era dormire”, ha detto rivelando che una volta ha dormito per 43 ore dopo un incontro. La Wozniacki ha detto che mentre era incinta della figlia Olivia e poi del figlio James, l’artrite reumatoide “misericordiosamente” è andata in remissione”. Non può dire per quanto tempo potrà giocare “al mio livello più alto”, ma “so che tra cinque anni, quando i bambini andranno a scuola, sarà troppo tardi”.