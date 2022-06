Tennis: Malagò, ‘bravo Berrettini, tornare a vincere dopo infortunio non è banale’

Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Ho parlato con Matteo Berrettini dopo la finale di Stoccarda, è stato proprio bravo, non mi sembra per niente banale tornare subito a vincere dopo tre mesi di infortunio”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, parlando del trionfo di Matteo Berrettini nell’Atp di Stoccarda. “Matteo ha dimostrato che, oltre ad essere molto forte, è anche molto bravo di testa. Nel terzo set quando è rientrato in campo era sul pezzo. Oggettivamente sull’erba ha perso una sola partita nel biennio 2021-2022. Ha vinto il Queen’s, ha perso in finale a Wimbledon contro Djokovic e si è ripresentato così a Stoccarda: non è banale”, ha proseguito Malagò a margine del XIII premio di laurea Artemio Franchi, tenutosi al Salone d’Onore del Coni.

Infine il numero uno dle Coni è tornato su Wimbledon e sulla mancata assegnazioni di punti per la classifica Atp: “Quella è una vicenda tra comitato organizzatore di Wimbledon ed Atp/Wta. Su queste cose ci sono interpretazioni e chiavi di lettura. Io non ho nessun giudizio in merito”, ha concluso.