Tennis: Malagò, ‘Sinner? Nell’Olimpo dei giocatori italiani, ora prendiamo i primi 3’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – “Sinner? Sapevamo che li deve arrivare e lì non ci si deve fermare. Vediamo anche la finale con Medvedev, comunque chapeau sotto tutti i punti di vista, è nell’Olimpo dei tennisti italiani, non ci dobbiamo accontentare, ma penso che lui assolutamente non si fermerà e non si limiterà a questo ranking numero 4. Adesso l’obbiettivo prossimo è andare a prendere gli altri tre”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del progetto FOCE sullo sport come prevenzione nelle patologie oncologiche e cardiovascolari in corso nella Sala Giunta del Coni, sull’impresa di Jannik Sinner che ieri ha superato Carlos Alcaraz in semifinale nel torneo di Pechino salendo al numero 4 del ranking mondiale come fece tanti anni fa Adriano Panatta.