Tennis: Musetti, ‘basta insulti e minacce, limiterò i commenti sui social’

Marzo 13, 2023

Los Angeles, 13 mar. – (Adnkronos) – “Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere così tanti insulti gratuiti e minacce nei confronti di familiari e persone che si amano”. Così il tennista azzurro Lorenzo Musetti su Instagram all’indomani della sconfitta all’esordio a Indian Wells contro il francese Adrian Mannarino. “Siamo tennisti professionisti, amiamo il tennis e viviamo per questo -aggiunge il 21enne toscano-. Ma siamo anche persone con sentimenti e con alti e bassi, come tutti. Lavoriamo ogni giorno per migliorarci. Sono sicuro che i veri appassionati di tennis possano capire la mia decisione a proposito della limitazione ai commenti”.