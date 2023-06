Giugno 11, 2023

Manacor, 11 giu. – (Adnkronos) – “Congratulazioni per questo incredibile risultato Novak Djokovic: 23 è un numero che solo pochi anni fa era impossibile da pensare e tu ce l’hai fatta! Goditelo con la tua famiglia e la tua squadra!”. Così su Twitter Rafael Nadal applaude Novak Djokovic per la vittoria del Roland Garros, 23° titolo del Grande Slam per il serbo, uno in più proprio di Nadal, vincitore per 14 volte a Parigi, l’ultima l’anno scorso.