Tennis: Nadal, ‘non voglio tornare per fare presenza, voglio un 2024 vincente’

Maggio 18, 2023

Manacor, 18 mag. – (Adnkronos) – “Vorrei lottare per obiettivi importanti, ma il fisico non è d’accordo. Devo guardare avanti, fortunatamente ci sono tante cose belle nella mia vita quotidiana. Non si può chiedere sempre troppo al corpo, è lui che a un certo momento mi ha detto stop. Ora mi fermo e penso al futuro. Quello che succederà non lo so. Non si può controllare tutto, è difficile fare previsioni. Sono un positivo e tenterò di tornare a giocare in modo competitivo. Non vorrei un 2024 di comparsa, vorrei andare in campo e vincere”. Così Rafael Nadal nel corso della conferenza stampa dove ha annunciato il forfait al Roland Garros 2023 e la sua assenza dal circuito Atp anche nei prossimi mesi.

Ritiro dopo i Giochi di Parigi 2024? “Non posso dire niente adesso, non posso fare previsioni. Non so come risponderà il mio corpo, se sarò in grado di competere. Mi piacerebbe giocare i tornei importanti, tra cui i Giochi Olimpici. Ma non posso dire se chiuderò all’Olimpiade di Parigi”, aggiunge Nadal.