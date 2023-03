Tennis: Navratilova ha sconfitto il cancro, ‘temevo di non vedere il prossimo Natale’

Marzo 21, 2023

New York, 21 mar. (Adnkronos) – “Per quanto ne sanno i medici, sono guarita dal cancro”. Queste le parole con cui l’ex campionessa del tennis mondiale Martina Navratilova ha annunciato di aver vinto una delle battaglie più importanti della sua vita. L’ex numero uno al mondo, che ha vinto 18 titoli Slam in singolare, aveva rivelato a gennaio il ritorno del tumore allo stadio 1 al seno e alla gola che già l’aveva colpita nel 2010.

“Sono andata nel panico per tre giorni quando l’ho scoperto pensando che avrei potuto non vedere il prossimo Natale – ha rivelato la campionessa ceca al giornalista britannico Piers Morgan di TalkTV -. Adesso, dopo altre due settimane di radioterapia preventiva, sarò libera di andare”. Navratilova ha raccontato di aver notato l’ingrossamento di un linfonodo al collo durante le Wta Finals a Fort Worth di novembre e, dopo vari controlli, di aver scoperto un papillomavirus al primo stadio, una delle tipologie per cui le cure hanno le maggiori possibilità di successo.

La 66enne nativa di Praga ha rivelato di essere stata talmente spaventata da aver compilato la lista di cose da fare prima di morire. La scoperta della malattia l’aveva inoltre costretta a sospendere i piani per adottare un bambino con sua moglie Julia Lemigova. Ma lo spirito combattivo non può che caratterizzare una delle più grandi tenniste di sempre che, nonostante le terapie siano state “decisamente la cosa più difficile che abbia mai fatto”, ha nel dna la volontà di non arrendersi mai essendo riuscita a sconfiggere il cancro anche grazie all’approccio mentale che aveva quando giocavo a tennis.