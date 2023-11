Tennis: Nex Gen Finals, Nardi ko con Stricker ed è eliminato

Novembre 29, 2023

Jeddah, 29 nov. – (Adnkronos) – Seconda sconfitta consecutiva per Luca Nardi alle Next Gen Atp Finals di Jeddah. Il ventenne marchigiano, inserito nel Gruppo Verde, è stato battuto dallo svizzero Dominic Stricker in tre set col punteggio di 4-1 4-1 4-2 in appena 55′ di gioco. Nardi, che domani affronterà Flavio Cobolli in un derby tutto italiano, non ha più chance si avanzare alle semifinali del torneo.