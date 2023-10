Tennis: Panatta, ‘contento per Sinner che prende a ‘pallate’ Alcaraz e mi eguaglia al n.4′ mondo’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Sinner ha battuto, anzi ha preso proprio a ‘pallate’ Carlos Alcaraz a Pechino ed è in finale, ma soprattutto ha raggiunto il numero 4 della classifica mondiale, come feci io tanti anni fa, e mi ha eguagliato. Non ci crederete ma sono molto contento, per lui perché è un bravissimo tennista e mi dicono che è anche un bravissimo ragazzo, e finalmente non mi chiamerete più”. Queste le parole di Adriano Panatta, campione del tennis italiano ed ex numero 4 del Mondo nel 1976. Ora raggiunto dal campione altoatesino Jannik Sinner. “Adesso, quando lui mi supererà, perché lo farà sicuramente, dico già adesso che sarò ancora più contento, per cui tanti auguri a Sinner e tanti auguri al tennis italiano”, ha detto Panatta in un messaggio video.