Tennis: Pietrangeli, ‘Sinner impressionante, ora è l’uomo da battere’

Gennaio 26, 2024

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – “Jannik è stato impressionate, ha giocato un livello di tennis pazzesco. Siamo di fronte a un campione vero, che ha solo 22 anni e che ci darà grandissime soddisfazioni, speriamo già da domenica in finale”. Così all’Adnkronos Nicola Pietrangeli commenta la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic in semifinale all’Australian Open. “Ora ha battuto il numero uno del mondo e diventa l’uomo da battere -sottolinea Pietrangeli-, per questo aumenteranno le pressioni ma ha di sicuro la capacità di sopportarle. Per come ha giocato non solo a Melbourne ma negli ultimi 4-5 mesi ora è il più forte al mondo. La finale? Avrà un avversario tosto sia che arrivi Medvedev sia che arrivi Zverev ma se gioca come oggi vince”. “Abbiamo in Italia un grandissimo campione, non rompiamogli le scatole se dovesse perdere qualche partita in futuro”, conclude il due volte vincitore del Roland Garros.