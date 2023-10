Tennis: Pietrangeli, ‘Sinner un predestinato, presto vincerà uno Slam’**

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – “Sinner lo avevo pronosticato da inizio anno che sarebbe arrivato tra i primi 4-5 del mondo e oggi mi ha dato ragione. Jannik è un predestinato, basta sentire la sua palla: tira più forte di tutti. Può salire ancora ma il salto di qualità lo farà vincendo un Grande Slam e per me ci riuscirà presto magari già il prossimo anno”. Così all’Adnkronos l’ex giocatore e capitano di Coppa Davis azzurro Nicola Pietrangeli dopo l’exploit di Jannik Sinner che battendo Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo Atp 500 di Pechino è salito al numero 4 del mondo eguagliando il record di Adriano Panatta. “Non si può parlare di record perché io arrivai al numero 3 del mondo, quando ancora non esisteva il computer dell’Atp ma le classifiche già le stilavano -sottolinea il vincitore di due Roland Garros-. Ad ogni modo mi auguro presto di commentare altre imprese di Sinner magari a novembre a Malaga in Coppa Davis. Se lui e gli altri azzurri staranno bene fisicamente si può tornare a vincere l’insalatiera”.