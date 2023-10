Tennis: Polmans squalificato, Napolitano entra nel main draw di Shanghai

Ottobre 3, 2023

Shanghai, 3 ott. – (Adnkronos) – Stefano Napolitano supera le qualificazioni ed entra nel main draw del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Decisiva per il 28enne piemontese, numero 253 del mondo, la squalifica dell’avversario, il ventiseienne sudafricano Marc Polmans, numero 140 del ranking Atp. Polmans ha vinto il primo set al tie-break per 7-3. E nel secondo, di nuovo al tie-break, per due volte è arrivato a un punto dalla vittoria. Mancato il secondo match point sul 6-5, Polmans ha tirato una ‘pallata’ che ha colpito il giudice di sedia. Di conseguenza è stato squalificato.