Tennis: problemi al ginocchio per Djokovic, si ritira in un match d’esibizione a Melbourne

Gennaio 11, 2023

Melbourne, 11 gen. -(Adnkronos) – Novak Djokovic ha abbandonato l’esibizione contro Daniil Medvedev dopo 36 dei 75 minuti previsti per un dolore al tendine del ginocchio sinistro. La partita fa parte della serie “Perfect Practice” organizzata sulla Rod Laver Arena, il Centrale dell’Australian Open: incontri di allenamento ma disputati con arbitri e tifosi che acquistano un biglietto per assistere. Il ricavato della vendita viene poi devoluto alla Australian Tennis Foundation per i suoi progetti benefici. Djokovic aveva sentito tirare il tendine del ginocchio sinistro già nella semifinale dell’Adelaide International 1 proprio contro Medvedev. Dopo la partita, ha raccontato di aver lavorato con il suo fisioterapista fino a notte fonda per tornare in campo il giorno dopo nella finale, poi vinta dopo oltre tre ore di battaglia contro Sebastian Korda.

Il serbo si era manifestato fiducioso in vista della sua prima partita sulla Rod Laver Arena, benché non ufficiale, dalla finale dell’Australian Open 2021, e anche allora di fronte c’era Medvedev. Djokovic allora dominò la scena conquistando il nono titolo in carriera a Melbourne: un record nella storia del torneo. Nell’esibizione andata in scena sulla Rod Laver Arena, Djokovic si è portato avanti 3-2 e servizio ma al cambio campo ha chiesto per la prima volta l’intervento del fisioterapista con cui ha ripetutamente esteso il ginocchio. Nole ha vinto solo un altro game fino alla fine del primo set, in cui ha chiesto altri due MTO.

Sul 6-4 Medvedev, Djokovic ha stretto la mano al moscovita, che ha proseguito la sessione con lo spagnolo Pablo Andujar. A questo punto i tifosi temono per l’esibizione del 13 gennaio con Kyrgios, andata sold out in meno di un’ora, che fa parte della stessa serie, e per l’Australian Open che rischia il secondo forfait pesante in singolare maschile dopo quello di Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. Vincendo il torneo, vista l’assenza dello spagnolo, Djokovic avrebbe la possibilità di ritornare al numero 1 del mondo per la 378ma settimana, la prima dallo scorso 6 giugno quando perse la vetta del ranking per la seconda e ultima volta nel 2022 proprio a beneficio di Daniil Medvedev, primo numero 1 Atp diverso dai Fab Four dal 2004.