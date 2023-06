Tennis: ranking Atp, Djokovic scavalca Alcaraz e torna numero 1

Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – Cambio al vertice nel ranking Atp. Il trionfo al Roland Garros, che l’ha reso il campione Slam più titolato di sempre e l’unico ad aver vinto tutti i major almeno tre volte, ha riportato Novak Djokovic in vetta alla classifica. Grazie al suo 23mo successo negli Slam, il serbo inizierà la sua 388ma settimana da numero 1 del mondo con 420 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in semifinale. E’ la terza volta quest’anno che Djokovic occupa la prima posizione nel ranking Atp, la seconda dopo aver vinto un major. A febbraio, dopo il trionfo all’Australian Open, era diventato il tennista, uomo o donna, con più settimane all’attivo da numero 1 del mondo superando il record di 377 settimane di Steffi Graf. A questo punto, a settembre Nole potrebbe diventare il primo a raggiungere le 400 settimane in vetta alla classifica.

Questa la top 20 del ranking Atp: 1 Novak Djokovic (SRB) 7.595 punti; 2 Carlos Alcaraz (ESP) 7.175; 3 Daniil Medvedev 6.100; 4 Casper Ruud (NOR) 4.960; 5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.920; 6 Holger Rune (DEN) 4.375; 7 Andrey Rublev 4.000; 8 Taylor Fritz (USA) 3.515; 9 Jannik Sinner (ITA) 3.300; 10 Karen Khachanov 3.125; 11 Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.850; 12 Frances Tiafoe (USA) 2.835; 13 Cameron Norrie (GBR) 2.565; 14 Hubert Hurkacz (POL) 2.435; 15 Borna Coric (CRO) 2.430; 16 Tommy Paul (USA) 2.205; 17 Lorenzo Musetti (ITA) 2.095; 18 Alex de Minaur (AUS) 1.905; 19 Pablo Carreno Busta (ESP) 1.730; 20 Francisco Cerundolo (ARG) 1.655.

Tra i tennisti azzurri continua l’ascesa di Matteo Arnaldi. Il sanremese, che ha detto di ispirarsi a Djokovic, ha conquistato a Heilbronn il quarto titolo Challenger in carriera dopo i successi a Francavilla al Mare nel 2022, Tenerife e Murcia quest’anno. Con questo successo Arnaldi passa da numero 106 del mondo a numero 72, diventando il quinto italiano del ranking mondiale dopo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Questa la top ten dei tennisti italiani: 1 (9) Jannik Sinner 3.300 punti; 2 (17) Lorenzo Musetti 2.095; 3 (21) Matteo Berrettini 1.582; 4 (41) Lorenzo Sonego 970; 5 (72) Matteo Arnaldi 737; 6 (79) Marco Cecchinato 707; 7 (122) Fabio Fognini 513; 8 (128) Giulio Zeppieri 477; 9 (129) Andrea Vavassori 472; 10 (138) Francesco Passaro 445.