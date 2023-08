Tennis: ranking Atp, Sinner sale al numero 6 del mondo, Alcaraz sempre leader

Agosto 14, 2023

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – Il primo Masters1000 della carriera consente a Jannik Sinner di attestarsi al 6° posto nel ranking superando Casper Ruud, che perde due posizioni ed è ora 7° e Andrey Rublev, scivolato in 8° posizione. La bella corsa di Alex De Minaur in Canda consente invece all’australiano di posizionarsi a ridosso della top10, guadagnando ben sei posizioni che fanno di lui il nuovo n.12 del mondo. In vetta c’è sempre Carlos Alcaraz, davanti a Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

Questa la top-20 del ranking Atp: 1 Carlos Alcaraz (ESP) 9.395 punti; 2 Novak Djokovic (SRB) 8.795; 3 Daniil Medvedev 6.520 6.530; 4 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.090; 5 Holger Rune (DEN) 4.790; 6 Jannik Sinner (ITA) 4.725; 7 Casper Ruud (NOR) 4.715; 8 Andrey Rublev 4.595; 9 Taylor Fritz (USA) 3.605; 10 Frances Tiafoe (USA) 3.050; 11 Karen Khachanov 2.855; 12 Alex de Minaur (AUS) 2.595; 13 Tommy Paul (USA) 2.525; 14 Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.510; 15 Cameron Norrie (GBR) 2.425; 16 Borna Coric (CRO) 2.315; 17 Alexander Zverev (GER) 2.310; 18 Lorenzo Musetti (ITA) 1.950; 19 Grigor Dimitrov (BUL) 1.690; 20 Hubert Hurkacz (POL) 1.685.