Tennis: Riva, ‘vedere Coppa Davis a Milano opportunità da non perdere’

Dicembre 5, 2023

Milano, 5 dic. (Adnkronos) – “La Coppa Davis è a Palazzo Marino. A pochi giorni dalla storica vittoria dell’Italia a Malaga, il trofeo fa tappa a Milano fino al 13 dicembre, prima di proseguire il suo tour per la penisola. Occasioni di questo genere sono una splendida vetrina per lo sport, per la sua promozione. Vedere la Coppa di persona è una opportunità da non perdere per chiunque ami il tennis e lo sport in generale”. Così l’assessora allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva.