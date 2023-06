Giugno 6, 2023

Parigi, 6 giu. (Adnkronos) – Carlos Alcaraz si qualifica per le semifinali del Roland Garros. Lo spagnolo, numero uno del mondo, ai quarti di finale dello Slam parigino ha superato il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del seeding, che solo nel terzo set ha dato prova delle sue qualità, in tre set con il punteggio di 6-2, 6-1, 7-6 (7-5) in due ore e 12 minuti e in semifinale se la vedrà con il serbo Novak Djokovic.