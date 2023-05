Tennis: Roland Garros, esordio facile per Sinner, le quote vedono l’azzurro già al secondo turno

Maggio 29, 2023

Parigi, 29 mag. – (Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara a un esordio semplice nel Roland Garros 2023. Il tennista azzurro, reduce dalla cocente eliminazione agli Internazionali d’Italia contro Cerundolo, non dovrebbe avere problemi nel primo turno dello slam parigino, dove si troverà di fronte ad Alexandre Muller: il successo del numero uno italiano è visto a 1,02 su Scommessemania e 1,03 su Newgioco, contro il suo avversario a 10,80. Sinner avanti anche per la conquista del primo set, visto a 1,14 mentre il francese è proposto a 5,35. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 3-0 in favore di Sinner, offerto a 1,31, seguito dal 3-1 a 5,40.