Maggio 28, 2022

Parigi, 28 mag. – (Adnkronos) – Camila Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. L’azzurra, numero 30 del mondo e 28 del seeding, sconfigge la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 7 del ranking Wta e settima testa di serie, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-0 in un’ora e 44 minuti. Giorgi affronterà negli ottavi la russa Daria Kasatkina, numero 20 del mondo e del tabellone.