Tennis: Roland Garros, l’Italia si affida a Sinner ma per la vittoria è duello Alcaraz-Djokovic

Maggio 26, 2023

Parigi, 26 mag. – (Adnkronos) – Cresce l’attesa per il secondo Slam dell’anno. Partirà infatti domenica il Roland Garros, che senza il campione in carica Rafa Nadal – vincitore di cinque delle ultime sei edizioni – assente per infortunio, lascia aperte le porte per la prima vittoria parigina di un altro spagnolo, il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, favorito a 2,50 su Goldbet e 888sport con Novak Djokovic, campione all’ultimo Australian Open e già re di Parigi per due volte, primo inseguitore a 3,50. Terzo in lavagna l’astro nascente danese Holger Rune, a quota 8, seguito da Danil Medvedev, fresco di trionfo a Roma. L’Italia si affida al solito Jannik Sinner, mai più avanti dei quarti di finale al Roland Garros, offerto a 11 su 888sport e 13 su Goldbet, quest’ultimo il primo operatore in Italia ad offrire gli Instant Highlights e Smart Stats Overlay di Stats Perform sugli eventi live di tennis, che permettono di visualizzare in tempo reale le statistiche relative al match e di tornare indietro e guardare i momenti salienti delle partite durante il live streaming.