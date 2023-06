Giugno 1, 2023

Parigi, 1 giu. – (Adnkronos) – La campionessa in carica Iga Swiatek avanza al 3° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la statunitense Claire Liu, numero 102 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-0 in un’ora e 30 minuti.