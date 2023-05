Maggio 29, 2023

Parigi, 29 mag. – (Adnkronos) – Martina Trevisan esce di scena al 1° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’azzurra, numero 24 del mondo, 26 del seeding e semifinalista 12 mesi fa, cede all’ucraina Elina Svitolina, numero 192 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 12 minuti.