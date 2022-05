Maggio 28, 2022

Parigi, 28 mag. – (Adnkronos) – Stefanos Tsitsipas raggiunge agevolmente gli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. Il greco, numero 4 del mondo e del seeding, supera lo svedese Mikael Ymer, numero 95 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1 in un’ora e 36 minuti.