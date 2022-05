Tennis: Roland Garros, Tsitsipas ko e Rune vola ai quarti

Maggio 30, 2022

Parigi, 30 mag. – (Adnkronos) – Holger Rune si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Il 19enne danese, numero 40 del mondo, supera a sorpresa il 23enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 in tre ore. Rune affronterà ai quarti il 23enne norvegese Casper Ruud, numero 8 del mondo e ottava testa di serie.