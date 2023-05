Tennis: Roland Garros, Vavassori salva 5 match point e avanza al 2° turno /Rpt

Maggio 30, 2023

Parigi, 30 mag. – (Adnkronos) – Andrea Vavassori salva **5** match point (quattro nel terzo set e uno nel quinto set) e avanza al secondo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’azzurro, numero 148 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic numero 37 del ranking Atp e 31 e del seeding, con il punteggio di 5-7, 2-6, 7-6 (10-8), 7-6 (7-3), 7-6 (11-9) dopo 5 ore e 10 minuti.