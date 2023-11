Tennis: Sbrollini (Iv), ‘settimana storica, complimenti a Sinner per emozioni’

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Si chiude una settimana storica per il tennis italiano alle Atp Finals. Complimenti a Sinner per le emozioni che ci regalato, nonostante la sconfitta, ma di fronte aveva il numero uno del mondo. Il nostro straordinario campione, che sta cambiando la storia del tennis italiano e rappresenta una svolta epocale per il movimento tennistico nel nostro paese, avrà modo di rifarsi. Complimenti anche alla città di Torino e al presidente della Federtennis Binaghi per lo spettacolo che hanno saputo offrirci”. Lo scrive la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, responsabile Sport del partito.