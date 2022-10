Tennis: Seppi si ritira, ‘orgoglioso di essere stato al vertice per tanto tempo’

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. – (Adnkronos) – “Avrei firmato subito se qualcuno mi avesse detto che avrei giocato fino a 38 anni. Mi sento fortunato ad aver fatto quello che amo per così tanto tempo”. Lo dice Andreas Seppi in un’intervista sul sito dell’Atp dopo aver giocato l’ultima partita ufficiale della sua carriera nel torneo challenger di Ortisei. “Ricordo quando sono arrivato per la prima volta in Top 100 -aggiunge l’altoatesino-. Guardandomi indietro vedo che ho finito la stagione per 15 anni in Top 100 e non me lo sarei mai sognato all’inizio della mia carriera, questa è la cosa di cui sono più orgoglioso, sono rimasto in alto per davvero tanto tempo. Certo, forse, avrei potuto vincere qualche torneo in più ed avrei potuto avere un Best Ranking migliore ma i risultati che ho raggiunto sono una cosa davvero speciale”.