Tennis: Sinner a Eastbourne con il nuovo ‘super coach’ Cahill

Giugno 18, 2022

Londra, 18 giu. (Adnkronos) – Jannik Sinner ha scelto il suo super coach. Si tratta dell’australiano Darren Cahill che in passato ha lavorato con tennisti come Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep tutti portati p riportati al numero uno. Cahill è già a Eastbourne dove Sinner prenderà parte al suo primo torneo della stagione su erba in vista di Wimbledon, dopo il ritiro dal Roland Garros e dopo aver saltato il torneo di Halle di questa settimana. Dopo il divorzio con Riccardo Piatti, avvenuto a inizio anno, e dopo il passaggio a Simone Vagnozzi, ex coach di Cecchinato, prosegue la rivoluzione dello staff di Sinner. Sono, infatti, anche arrivati un nuovo fisioterapista (Jerome Bianchi) e un nuovo preparatore atletico (Umberto Ferrara).